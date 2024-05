Si les particuliers qui se sont procurés un Apple Vision Pro peinent parfois à y trouver un intérêt au delà du visionnage de films sur Apple TV+ et Disney+, les professionnels de leur côté semblent déjà avoir adoubé le casque XR d’Apple. Lors de la conf-call post résultats du Q2 2024, Tim Cook a ainsi souligné que la moitié des sociétés du Fortune 100 s’étaient déjà procurée des exemplaires du Vision Pro, témoignant ainsi d’un assez fort intérêt de la part des entreprises. En d’autres termes, l’Apple Vision Pro semble déjà marcher sur les platebandes du HoloLens de Microsoft et surtout des casques Varjo, positionnés peu ou prou sur le même segment technologique (et sur le même prix).

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a de son côté détaillé en détail les diverses applications de l’Apple Vision Pro destinées au secteur professionnel. Il a notamment été question de la conception de moteurs d’avion par KLM Airlines, de projets collaboratifs chez Porsche, de projets chez Gucci ou bien encore d’approches innovantes dans la conception de cuisines chez Lowe’s. Bref, le champ d’application semble déjà assez étendu.

En toute fin de conf-call, Tim Cook a répondu à la question d’un analyste concernant les applications d’entreprise, établissant un parallèle entre l’utilisation généralisée de Vision Pro et les modèles d’adoption historiques du Mac. Le CEO d’Apple a souligné la polyvalence de l’appareil dans divers secteurs, notamment les services sur le terrain, la formation, la simulation, les soins de santé, etc. L’Apple Vision Pro suivra t-il réellement la courbe d’adoption du Mac dans les entreprises ? Il est certes légitime d’en douter aujourd’hui, mais avec Apple, il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…