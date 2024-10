Vendredi 18 octobre, Apple a annoncé que ses clients en Chine continentale peuvent désormais activer Apple Music via l’opérateur China Mobile (soit le premier opérateur chinois). Dans la foulée, le CEO d’Apple Tim Cook a aussi rencontré des cadres dirigeants de China Mobile lors d’un voyage d’affaires en Chine. Sans surprise, les deux parties ont souligné leur coopération fructueuse dans le domaine du contenu numérique, notamment dans la musique et la vidéo, une coopération qui débouche donc sur la disponibilité d’Apple Music dans le pays et qui devrait se traduire par d’autres collaborations dans le futur. Les deux sociétés travaillent aussi conjointement sur de futures applications ou améliorations en relation avec le réseau 5G (messagerie 5G, appels, contenu immersif XR).

Après ce détour chez China Mobile, Tim Cook a visité le siège social de Sina où il a abordé la question des futurs développements de l’IA d’Apple en Chine. Le CEO d’Apple a notamment souligné la nécessité de respecter les fastidieux processus réglementaires, une contrainte qui n’est pas propre à la Chine puisque l’Europe impose de montrer patte blanche à toutes les sociétés désireuses de répandre leurs services d’IA sur le sol européen.

Enfin, lors d’une réunion avec le ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (pas la première du genre), Cook a réaffirmé l’engagement d’Apple à investir en Chine, et ce malgré les données brutes qui montrent qu’Apple investit énormément depuis 2 ans sur la supply chain indienne. Cook et le ministre ont discuté chaine d’approvisionnement, innovation, services infonuagiques (cloud) et gestion sécurisée des données en ligne, autant de sujets aussi inévitables que « bateaux » pour un voyage d’affaires qui a tous les attributs du déplacement « diplomatique » dans un contexte de fortes tensions entre les États-Unis et la Chine.