L’iPhone SE 4 n’est plus très loin, avec Apple qui lancera la production de masse au mois de décembre selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Concept

Apple a déjà opéré à des tests avec ses partenaires et fournisseurs pour l’iPhone SE 4. Ils ont été concluants et la production de masse débutera donc en décembre. La commercialisation du nouveau smartphone aura lieu au premier trimestre de 2025 si les rumeurs sont bonnes. Kuo ajoute qu’Apple devrait produire environ 8,6 millions d’exemplaires entre décembre 2024 et le premier trimestre de 2025.

L’iPhone SE 4 va reprendre le design de l’iPhone 14 dans les grandes lignes. Cela va marquer une étape importante, puisque le modèle actuel se repose sur le design de l’iPhone 8. On va ainsi retrouver un écran OLED de 6,1 pouces, les bordures fines autour de l’écran, la reconnaissance faciale Face ID, un capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière, la puce A17 Pro ou A18, un port USB-C et 8 Go de RAM, le tout avec le support d’Apple Intelligence.

L’actuel iPhone SE est vendu à partir de 529 euros chez Apple (on peut le trouver à 473 euros chez Amazon). Reste à savoir si le tarif sera le même avec le modèle de 2025 ou si les nombreuses nouveautés vont pousser Apple à changer le tarif.