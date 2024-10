Quelques jours après le retrait de l’App Store russe de deux apps mobiles appartenant au radiodiffuseur financé par le Congrès américain Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), le Comité pour la protection des journalistes de New York (CPJ) demande à Apple Inc. de revoir sa décision, même si, faut-il le rappeler, Apple a agi sous la demande du régulateur des médias d’État Roskomnadzor. Le contenu des deux apps incriminées est jugé illégal en Russie, et l’on sait qu’Apple ne s’oppose jamais aux décisions du pouvoir en place dans chacun des pays où l’App Store est installé, y compris malheureusement lorsque ces décisions sont contraires aux libertés individuelles ou aux droits de l’homme par exemple.

RFE/RL affirme avoir été prévenu par Apple du retrait des deux applications, un retrait motivé par la présence d’un contenu jugé illégal en Russie. Sans rentrer dans les détails, Apple parle ainsi de documents d’une organisation jugée « indésirable » par les autorités russes. Dès le 18 octobre (date du retrait des apps), RFE/RL a donc contacté le CPJ qui s’est bien entendu empressé de critiquer la décision d’Apple, au nom de la liberté d’informer. A noter que RFE/RL avait cessé ses activités en Russie depuis le 6 mars 2022 et que le site du radiodiffuseur avait été bloqué dans le pays à la même date.