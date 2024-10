Une lecture du code dans iOS 18.2 indique que l’Apple Vision Pro disposera bientôt d’un mode invité amélioré contrôlé via iPhone via une session Live Activity. Actuellement, le processus de configuration du mode invité est limité au casque lui-même, ce qui est assez lourd en terme d’utilisation. Avec la prochaine mise à jour, les propriétaires de Vision Pro pourront désormais gérer l’accès des invités et la disponibilité des applications depuis leur iPhone, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et surtout similaire aux autres fonctionnalités de transfert d’Apple.

La mise à jour du mode invité apparaîtra comme une couche d’interface utilisateur accessible depuis l’écran de verrouillage et la zone Dynamic Island de l’iPhone plutôt que via une application distincte. Cette modification vise à simplifier les interactions avec les invités en évitant le problème actuel de réinitialisation des contrôles chaque fois que le casque est retiré. Apple continue donc de peaufiner l’écosystème du Vision Pro, qui a déjà bien évolué depuis le lancement de l’appareil au mois de février 2024. Concernant le casque lui-même, des rumeurs suggèrent qu’un modèle doté d’une puce M5 pourrait être lancé au début de 2026, ce qui laissera à Apple largement le temps de résoudre ces petits problèmes d’ergonomie générale.