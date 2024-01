L »interface de l’Apple Vision Pro fonctionne sur la base d’un combo oeil/ »double tap » de l’index et du pouce. Il se trouve aussi que le « double tap » est un élément de contrôle de certaines fonctions de l’Apple Watch, et que l’on pouvait légitimement se demander ce qu’il se passerait pour un utilisateur d’Apple Watch et de Vision Pro : le double tap destiné au Vision Pro serait-il pris en compte pour l’Apple Watch ? Ce sera en fait à l’utilisateur de décider. iOS 17.4 ainsi que watchOS 10.4 (pour l’instant en première bêta) proposent en effet de choisir d’ignorer le Double Tap de l’Apple Watch lorsque la personne utilise l’Apple Vision Pro.

In iOS 17.4 & watchOS 10.4 beta 1, there is now a setting for Apple Watch to ignore the double tap gesture when using Apple Vision Pro. pic.twitter.com/jRbeIZNq5G — M1 (@M1Astra) January 30, 2024

Dès lors que le casque n’est plus porté, l’Apple Watch prend de nouveau en compte le Double Tap. Et si on ne choisit pas de cocher ce paramètres ? Alors ce sera vaille que vaille, avec des risques évidents que le Double Tap soit aussi interprété par l’Apple Watch alors qu’il ne lui est pas destiné. Pour une fois qu’Apple laisse le libre choix à l’utilisateur, on se dit que dans ce cas précis, il aurait été peut-être préférable de « forcer » la priorité au Double Tap sur l’Apple Vision Pro afin d’éviter les erreurs de manip.