Voilà qui illustre à merveille le malaise et l’absence de contenus de qualité pour le Vision Pro. Au moment même où Meta communique abondamment (et logiquement) sur la sortie de l’excellent Batman Arkham Shadow sur Meta Quest 2 & 3, du côté de l’Apple Vision pro, l’actualité en jeux vidéo concerne l’app Game Room sur Apple Arcade, une application de jeux de société « classiques ». Et donc, Game Room (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad/Mac/Vision Pro) s’enrichit d’un nouveau grand classique en la personne du Backgammon, un jeu dont les mécaniques remontent à l’antiquité (et même avant, les premiers plateaux de l’ancêtre du Backgammon sont datés de 5000 avant JC). Alors certes, le plateau de jeu peut s’afficher en réalité augmentée via les écrans ultra détaillés du Vision Pro, on peut même voir l’avatar, très détaillé lui aussi, de son adversaire humain du jour, mais au final cela reste beaucoup de technologie et à un prix extrêmement élevé pour pas grand chose…



Encore une fois, la qualité intrinsèque de Game Room n’est pas ici en cause. Ce que fait l’app, elle le fait bien, mais il est difficile de ne pas remarquer le manque d’ambitions des studios autour du casque d’Apple, la quasi totalité des gros studios VR développant prioritairement et de plus en plus souvent exclusivement pour les casques Meta Quest, le Vision Pro récupérant les miettes, quand il y a des miettes…