Apple va faire un don pour aider les secours en Espagne à la suite des inondations dévastatrices qui ont touché le pays dans la nuit du 29 au 30 octobre.

Comme à chaque fois, c’est Tim Cook qui annonce le don. Le patron d’Apple indique sur X (ex-Twitter) : « Nous pensons à tous ceux qui ont été touchés par les inondations soudaines et dévastatrices dans la région de Valence en Espagne. Apple fera un don pour contribuer aux secours sur le terrain ». Le montant du don d’Apple n’est pas dévoilé publiquement.

We’re thinking of all those impacted by the devastating flash floods in the region of Valencia, Spain. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2024