Apple s’intéresse au monde des éditeurs d’images et rachète Pixelmator, une application populaire dans le domaine sur iPhone, iPad et Mac. Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.

Rachat de Pixelmator par Apple

C’est l’équipe de Pixelmator qui annonce le rachat par Apple :

Aujourd’hui, nous avons une nouvelle importante à partager : l’équipe de Pixelmator prévoit de rejoindre Apple. Nous avons été inspirés par Apple depuis le premier jour, en concevant nos produits avec la même attention particulière pour le design, la facilité d’utilisation et la performance. Avec le recul, il est incroyable de constater ce qu’un petit groupe de personnes dévouées a pu accomplir au fil des ans depuis Vilnius en Lituanie. Désormais, nous allons pouvoir toucher un public encore plus large et avoir un impact encore plus important sur la vie des créatifs du monde entier.

Il est précisé que le rachat est sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Apple doit donc obtenir le feu vert de certains organismes. Cela devrait notamment inclure la Commission européenne.

Mais que se passe-t-il pour les applications existantes ? « Il n’y aura pas de changements matériels dans les applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator pour le moment. Restez à l’écoute pour des mises à jour passionnantes à venir », indique simplement l’équipe.

Bien évidemment, on peut se douter qu’Apple compte intégrer de nombreux outils d’édition dans son application Photos sur iOS, iPadOS et macOS. Reste à savoir lesquels. Ou bien l’application restera telle quelle, à l’instar de Final Cut Pro pour l’édition vidéo. Ce serait ainsi un moyen de mieux concurrencer Adobe (Pixelmator vs Photoshop, Final Cut Pro vs Premiere Pro, etc).