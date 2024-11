Apple annonce le lancement d’un nouveau programme de réparation qui concerne l’iPhone 14 Plus et plus exactement la caméra arrière. Certains modèles ont un problème, à tel point que rien ne s’affiche au niveau de l’écran, alors que l’application Appareil photo est ouverte.

Un problème de caméra avec l’iPhone 14 Plus

« Apple a constaté que sur un nombre très limité d’iPhone 14 Plus fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024, la caméra arrière n’affiche pas d’aperçu », peut-on lire sur le programme de réparation. Si vous avez un iPhone 14 Plus, vous êtes invité à vous rendre sur la page du programme de réparation et entrer le numéro de série de votre iPhone. Apple vous dira si votre modèle est éligible ou non à la réparation.

Si votre téléphone est éligible, Apple le réparera gratuitement. Vous avez trois options : vous rendre dans un Apple Store, dans un centre de réparation agréé Apple ou contacter l’assistance pour organiser une réparation par envoi postal. Dans tous les cas, Apple examinera le téléphone avant toute intervention pour vérifier qu’il est éligible à ce programme. Avant la réparation, sauvegardez les données de votre iPhone sur iCloud ou sur votre ordinateur.

Aussi, il est possible qu’Apple réduise ou limite le service de réparation au pays ou à la région d’achat d’origine du produit. Pour les iPhone 14 Plus achetés dans des pays membres de l’Espace économique européen (EEE), la réparation est possible dans d’autres pays membres de l’EEE que le pays d’achat.

Ce programme international Apple ne donne pas lieu à une prolongation de la durée de garantie standard pour votre iPhone 14 Plus. Vos droits en vertu de la loi sur la protection des consommateurs ne sont pas affectés par ce programme.

Si vous pensez que votre iPhone 14 Plus peut avoir été concerné par ce problème, et que vous avez payé pour faire réparer votre caméra arrière, vous pouvez contacter Apple pour demander un remboursement. Enfin, le programme couvre les iPhone 14 Plus éligibles durant les trois années suivant la première vente au détail du produit.