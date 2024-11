Apple va bientôt mettre en vente un nouvel accessoire pour le Vision Pro, à savoir une sangle de tête venant de Belkin. Le produit est déjà présent sur l’Apple Store en ligne avec un prix de 54,95 euros, mais il n’est pas encore possible de l’acheter.

Voici comment décrit la sangle de tête venant de Belkin pour le Vision Pro :

Améliorez votre utilisation de l’Apple Vision Pro avec une sangle de tête ergonomique et ajustable qui vous procure un confort renforcé et une meilleure stabilité. Conçue en tenant compte de l’aspect esthétique et grâce à son mécanisme de verrouillage sécurisé et à ses points de stabilisation supplémentaires qui maintiennent l’Apple Vision Pro bien en place, même lorsque vous bougez beaucoup, elle constitue un excellent ajout au bandeau tissé solo.