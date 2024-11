Le nouvel objectif stéréoscopique RF-S7.8mm F4 STM DUAL de Canon, conçu pour l’enregistrement vidéo spatial en 3D, est proposé en précommande sur le site du fabricant à 549,99 euros, les livraisons étant prévues à la mi-novembre. L’objectif fonctionne avec la caméra mirrorless EOS R7 de Canon, permettant ainsi de capturer des vidéos immersives à lire sur des casques AR/VR comme le Vision Pro d’Apple et le Quest 3 de Meta, comme annoncé lors de la keynote de la WWDC d’Apple du mois de juin dernier.

Après avoir enregistré des vidéos spatiales avec le Canon EOS R7, les utilisateurs pourront modifier leurs séquences dans Final Cut Pro, qui recevra bientôt une mise à jour afin de prendre en charge les vidéos spatiales. On note aussi que Vimeo a également lancé une application Vision Pro prenant en charge la vidéo spatiale. Et pour rappel, les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16 peuvent enregistrer des vidéos spatiales sans matériel supplémentaire. Il en faudra certainement plus encore pour réellement démocratiser l’Apple Vision comme support privilégié de vidéos immersives spatialisées, mais au moins les outils ne manquent pas.