Apple explore de nouvelles façons d’intégrer des filtres de couleur dans ses futurs casques spatiaux, afin d’améliorer la qualité d’affichage tout en maintenant un haut niveau de résolution de dalle. Actuellement, Apple privilégie une méthode qui applique des filtres de couleur directement sur l’encapsulation OLED (TFE), ce qui permet au passage d’obtenir un design plus « élégant ». Cependant, et si l’on en croit le site sud-coréen The Elec, la chaîne d’approvisionnement d’Apple aurait signalé que l’entreprise examine les options de formation des filtres de couleur, en particulier pour son casque XR destiné au marché « de masse ».

Pour ce prochain modèle XR de gamme inférieure, Apple envisage une méthode « W-OLED+CF », qui applique un écran OLED blanc avec des filtres de couleur rouge, vert et bleu, visant à obtenir une densité de pixels de 1 500 ppp. C’est un changement de résolution important par rapport à l’écran haute densité (3391 PPI) utilisé dans le Vision Pro, écran actuellement fourni par Sony. Les nouveaux écrans pourraient être développés par Samsung Display, qui a investi dans la recherche OLED et récemment acquis des équipements spécialisés auprès de Sunik System.