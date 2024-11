Visible depuis le 2 novembre dans les salles américaines et à partir du 8 dans certaines salles de ciné en France, le drame Blitz se dévoile un peu plus avec un court extrait… qui ne montre à vrai dire pas grand chose des enjeux mais permet tout de même de vérifier tout le soin apporté à la reconstitution du cadre historique du scénario (la seconde guerre mondiale). Dirigé par le célèbre réalisateur américain Steve McQueen, « Blitz retrace l’épopée de George (Elliott Heffernan), un garçon de 9 ans vivant à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et que sa mère Rita (Saoirse Ronan) envoie se réfugier dans la campagne anglaise. Mais George, déterminé à retourner chez sa mère et son grand-père Gerald (Paul Weller) dans l’est de Londres, se lance dans une aventure extrêmement dangereuse, tandis que Rita, folle d’inquiétude, se lance à sa recherche. »



Le casting du film comprend Saoirse Ronan, Elliott Heffernan, ainsi que Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Paul Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman et Sally Messham. La société Lammas Park de Steve McQueen est à la production aux côtés de Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title Films, d’Arnon Milchan, de Yariv Milchan et de Michael Schaefer pour New Regency, ainsi que des producteurs Adam Somner et Anita Overland. Le film sortant en salles, il faudra attendre 2026 pour le voir débarquer dans Apple TV+… si tant est qu’Apple fasse autre chose que de le proposer à la vente sur son Store d’ici quelques mois, comme cela a déjà été le cas pour Wolfwalkers, Napoléon ou bien encore