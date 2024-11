Les applications Plans et Météo d’Apple affichent désormais la qualité de l’air en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Danemark, en République tchèque et en Irlande.

Apple a discrètement fait l’annonce sur son site, en modifiant la page anglaise dédiée à la disponibilité des fonctionnalités et source des données dans l’application Météo. La page française n’a pas encore été mise à jour, mais cela ne devrait pas tarder.

Apple indique :

Les informations concernant la qualité de l’air sont fournies par BreezoMeter en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Corée du Sud, au Danemark, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Inde, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, en République tchèque, au Royaume-Uni, à Singapour et en Suisse. Pour la Chine continentale, ces informations sont fournies par QWeather et s’appuient sur les données de stations de mesure de la qualité de l’air. Si vous utilisez iOS 14.1 ou une version antérieure, vous verrez les informations fournies par The Weather Channel.