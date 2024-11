C’est vendredi, jour de sortie sur Apple Arcade, avec pas moins de 4 titres au compteur. On commence les hostilités avec Drive Ahead! Carcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Dans Drive Ahead! Carcade, les joueurs affrontent leurs adversaires en les touchant à la tête avec leur voiture (!!) dans des combats chaotiques en temps réel. Le titre est jouable en solo ou en co-op avec des amis, et il est possible de débloquer de nouveaux véhicules ou des tenues personnalisées.Au fil des matchs, les joueurs gagnent des points de célébrité et participent à des joutes variées avec des défis uniques, le tout accessible en mode hors-ligne. A noter que les manettes sont prises en charge.



Déjà disponible sur l’App Store (dans une version remplie de publicités et d’achats intégrés), Texas Poker: Pokerist+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) offre aux passionnés de Poker la possibilité de se mesurer à des millions d’autres joueurs lors de parties palpitantes de Texas Poker. Les utilisateurs peuvent explorer une large variété de jeux de casino, s’inscrire à des tournois hebdomadaires, et personnaliser leur profil tout en accomplissant des quêtes quotidiennes pour obtenir des récompenses. Un générateur de nombres aléatoires certifié assure un jeu équitable, tandis que des options d’apprentissage sont disponibles pour les novices, ainsi que des modes spéciaux pour enrichir l’expérience de jeu.

Arkanoid vs Space Invaders+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un mashup unique qui réunit deux icônes de l’arcade des années 80. Ce jeu mêle les mécaniques de Space Invaders et Arkanoid, invitant les joueurs à repousser les attaques des envahisseurs tout en détruisant des ennemis et des blocs à travers 150 niveaux captivants. Avec deux modes de jeu disponibles, les joueurs peuvent débloquer des compétences, affronter des boss gigantesques et tenter de grimper dans les classements mondiaux pour décrocher les meilleurs scores.

Wheel of Fortune Daily (en français La Roue de la Fortune) (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) permet de revivre l’excitation du jeu culte de questions-réponses. Cette version transforme le célèbre jeu télévisé américain en une expérience quotidienne rapide et accessible où que vous soyez. Les joueurs peuvent résoudre de nouvelles énigmes chaque jour, choisir parmi des milliers de puzzles répartis en différentes catégories, et jouer aussi bien en ligne qu’hors ligne. Ils ont également la possibilité de défier leurs amis et de se mesurer aux autres dans des classements mondiaux.