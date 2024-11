Des iPhone sous iOS 18 peuvent redémarrer automatiquement et ça agace la police aux États-Unis parce que ce comportement ne les aide pas vraiment lorsqu’il faut essayer de fouiller les smartphones.

Des iPhone redémarrent, ça embête les forces de l’ordre

Un document de la police de Detroit, obtenu par 404 Media, révèle que les iPhone en cours d’examen ont redémarré, ce qui les rend plus difficiles à déverrouiller par des méthodes de force brute. La police du Michigan pense que cela est dû à une fonction de sécurité ajoutée par Apple au niveau d’iOS 18. Elle estime que les iPhone sous iOS 18 provoquent le redémarrage d’autres iPhone lorsque ceux-ci ont été déconnectés d’un réseau mobile.

Toujours selon le document, les redémarrages ont lieu dans un délai court (les observations indiquent un délai possible de 24 heures) lorsqu’ils sont déconnectés d’un réseau cellulaire. Si l’iPhone était dans un état After First Unlock (AFU, après le premier déverrouillage), l’appareil revient à un état Before First Unlock (BFU, avant le premier déverrouillage) après le redémarrage. Cela peut être très préjudiciable à l’acquisition de preuves numériques à partir d’appareils qui ne sont pas supportés dans un état autre que l’After First Unlock.

Il est supposé que les iPhone avec iOS 18 apportés au laboratoire communiquaient avec d’autres iPhone allumés en état AFU. Cette communication envoyait un signal aux appareils pour les inciter à redémarrer après qu’un certain temps se soit écoulé depuis l’activité de l’appareil ou depuis qu’il ait été déconnecté du réseau.

Une confirmation est nécessaire

AFU fait référence au moment où l’iPhone a été déverrouillé au moins une fois avec Face ID, Touch ID ou le code d’accès après l’allumage. Les forces de l’ordre arrivent « plus facilement » à accéder aux données d’un iPhone dans cette configuration qu’un iPhone qui n’a pas été déverrouillé au moins une fois. Elles passent alors par des outils, notamment ceux de sociétés comme Cellebrite.

Les affirmations de la police comme quoi tout cela est une nouveauté d’iOS 18 ajoutée par Apple reste à prouver. En attendant, la police recommande d’isoler les appareils sous iOS 18 des autres iPhone qui sont dans un état AFU pendant que les tests se poursuivent.