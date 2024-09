Le RCS, à savoir le successeur du SMS, est disponible sur iPhone depuis iOS 18, mais les conversations ne sont pas chiffrées, contrairement à ce que l’on retrouve sur Android ou avec iMessage d’Apple. Mais cela va changer à l’avenir.

La GSM Association (GSMA), l’association internationale représentant les intérêts des opérateurs mondiaux et qui s’occupe du standard RCS, célèbre l’arrivée du successeur du SMS sur iPhone et profite de l’occasion pour noter qu’il reste encore des améliorations à proposer. La GSMA indique :

Bien qu’il s’agisse d’une étape importante, ce n’est que le début. La prochaine étape majeure consiste à ajouter au profil universel RCS des protections importantes pour l’utilisateur, dont le chiffrement interopérable de bout en bout. Il s’agira du premier déploiement d’un chiffrement de messagerie standardisé et interopérable entre différentes plateformes informatiques, qui répondra à des défis techniques importants tels que la fédération de clés et l’appartenance à un groupe renforcée par la cryptographie. En outre, les utilisateurs bénéficieront d’une meilleure protection contre les escroqueries, les fraudes et les autres menaces à la sécurité.