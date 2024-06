Apple a annoncé de nombreuses fonctionnalités pour iOS 18, mais toutes ne seront pas disponibles au lancement. En effet, il faudra attendre iOS 18.1 ou d’autres mises à jour pour réellement en profiter.

Voici les fonctionnalités qui ne seront pas disponibles avec iOS 18.0 en septembre :

Siri avec la prise de conscience de ce qui se passe à l’écran

Siri comprend ce qu’il a l’écran. Ainsi, vous pouvez dire une phrase comme « Utiliser ceci comme photo de contact ». L’assistant va alors comprendre ce qu’il y a à l’écran et faire le nécessaire.

Les actions dans les applications avec Siri

Vous pourrez dire une phrase comme « Joue le podcast que ma femme m’a envoyé l’autre jour ». Siri va alors faire un lien avec la conversation que vous avez eue avec votre compagne et le lien qu’elle a partagé avec vous et qui concerne un podcast. Ce sera disponible en 2025.

Nouvelle application Mail

L’application a été revue, notamment pour proposer un système de catégories (comme Gmail). Ce sera disponible avant la fin de l’année.

Amélioration du Vision Pro

Cela concerne techniquement visionOS 2, mais la possibilité d’avoir un écran ultra grand-angle (ce qui est l’équivalent de deux écrans 4K côte à côte selon Apple), le système de multi-vues (pour voir jusqu’à cinq sports en même temps avec l’application Apple TV) et l’édition de vidéos spatiales (grâce au Mac avec Final Cut Pro) arriveront avant la fin de l’année.

Nouveaux emojis

iOS 18 permettra de créer ses propres emojis avec Genmoji, mais il y aura tout de même de nouveaux emojis ajoutés au système. Ce sera à la fin de 2024 ou au début de 2025.

Apple Intelligence en version stable

Apple a déjà dit que son IA arrivera à l’automne avec la version finale d’iOS 18. Mais l’IA restera en bêta. Pour la version stable, il faudra probablement attendre 2025.

Glisser-déposer un document d’un iPhone vers le Mac (ou l’inverse)

Avec macOS Sequoia, il est possible d’avoir la fonction de recopie d’écran de l’iPhone. On peut ainsi contrôler son iPhone depuis le Mac. Mais une fonctionnalité arrivera plus tard : celle permettant de facilement glisser-déposer un fichier du Mac vers l’iPhone (ou l’inverse).

Améliorations de l’application Maison

L’application Maison d’iOS 18 bénéficie de quelques améliorations, mais la plupart d’entre elles n’arriveront que plus tard. Les deux principales fonctionnalités qui arriveront plus tard dans l’année sont la prise en charge de l’ajout d’aspirateurs robots en tant qu’appareils compatibles et la possibilité de visualiser la consommation d’électricité de votre maison dans l’application.