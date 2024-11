C’est une belle progression : au troisième trimestre de 2024, Apple occupait la troisième place au Vietnam et en Thaïlande avec des parts de marché de 18 % et 14 %, respectivement. On note également qu’Apple est le seul fabricant à être en croissance sur ces deux marchés. La firme de Cupertino a eu cependant un peu plus de difficultés en Indonésie, où ses derniers modèles d’iPhone ont été interdits en raison d’un investissement jugé insuffisant dans le pays. Apple avait pourtant investi 95 millions de dollars dans le pays, mais il manquait encore 15 millions de dollars pour se soumettre totalement à la règlementation du gouvernement indonésien.

Face à cette situation un peu absurde (Apple ayant largement les moyens de payer le montant demandé), Cupertino a proposé un investissement supplémentaire de 10 millions de dollars pour la construction d’une usine de production en Indonésie, afin bien sûr de pouvoir lever l’interdiction. En attendant la réponse du gouvernement indonésien, un rapport de Canalys souligne que les fabricants chinois de smartphones ont globalement dominé le marché du sud-est asiatique, détenant quatre des cinq premières positions du classement dans des pays comme les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie.