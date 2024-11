Apple a proposé plusieurs bêtas aujourd’hui et il se trouve que la bêta 2 de watchOS 11.2 refuse de s’installer sur de nombreuses Apple Watch, sans raison apparente.

Antho nous indique être dans l’incapacité d’installer la bêta 2 de watchOS 11.2 sur son Apple Watch Series 9 cellulaire. « Moi c’est pareil pour l’Apple Watch Ultra 2, elle veut pas se mettre à jour en watchOS 11.2 ce soir », nous indique Malbar37.

D’autres personnes se plaignent du même bug sur X (ex-Twitter). Plusieurs utilisateurs partagent des captures d’écran montrant qu’un message d’erreur s’affiche au moment de la tentative d’installation. « La mise à jour du logiciel a échoué. Une erreur s’est produite lors du téléchargement de la dernière version de watchOS sur votre Apple Watch », peut-on lire.

Is someone having the same issue than me trying to install WatchOS 11.2 Beta 2?

Seeing a lot of reports of watchOS 11.2 Beta 2 failing to install. Has anyone been able to get it to install?

