Le HomePod de 2e génération reconditionné fait son apparition sur le refurb français d’Apple. L’enceinte connectée est disponible au prix de 299 euros, ce qui représente une économie de 50 euros par rapport au modèle neuf.

En temps normal, les prix d’Apple sur le refurb sont moyennement intéressants. En effet, il arrive de retrouver des Mac, iPad ou d’autres produits neufs moins chers ou au même prix que ceux proposés par Apple sur sa boutique reconditionnée si l’on fait un tour chez des revendeurs comme Amazon. Mais dans le cas du HomePod, c’est différent.

En effet, le tarif de 299 euros est le meilleur pour le moment. Certes, il ne s’agit pas d’un modèle neuf, mais toutes les personnes qui ont déjà acheté quelque chose sur le refurb d’Apple savent que les produits sont de très bonne qualité. Apple parle d’ailleurs d’une « procédure de reconditionnement rigoureuse avant la remise en vente ».

Chaque HomePod reconditionné s’accompagne par un câble d’alimentation et la documentation. L’enceinte est couverte par un an de garantie et il est possible de souscrire à l’assurance AppleCare pour ceux qui le souhaitent.

Pour rappel, le HomePod de 2e génération a vu le jour en février 2023. Ce fut le retour du grand format de l’enceinte. Apple avait au départ misé sur le gros format, sorti le HomePod mini puis abandonné le modèle d’origine. Mais le voilà de retour.