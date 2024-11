Apple rend disponible la bêta 2 (build 22N5784e) de visionOS 2.2 pour le Vision Pro. Elle débarque une semaine après la précédente et 24 heures après la bêta 3 d’iOS 18.2 et macOS 15.2 + bêta 2 de watchOS 11.2 et tvOS 18.2.

La principale nouveauté à retenir de visionOS 2.2 est le support des modes large (wide) et très large (ultrawide) pour l’écran virtuel du Mac au niveau de l’Apple Vision Pro. Au départ, Apple proposait un seul mode avec visionOS 2 et visionOS 2.1. Avec visionOS 2.2, on retrouve : normal, large et très large.

Voici comment Apple décrit le système :

Profitez d’une vue panoramique quand vous travaillez avec l’écran virtuel du Mac. Grâce à l’écran virtuel du Mac, vous bénéficiez d’un écran extensible ultra‑large qui vous enveloppe. C’est l’équivalent de deux écrans 4K mis côte à côte, avec des images d’une netteté sans pareil et des détails à couper le souffle.

En outre, la lecture audio lors de l’utilisation de l’écran virtuel du Mac provient désormais de l’Apple Vision Pro lui-même et non plus du Mac connecté. La qualité générale de l’affichage semble également être meilleure, comme l’avait annoncé Apple lors de la WWDC 2024 en juin.

Si votre Vision Pro est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître la bêta 2 de visionOS 2.2. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.