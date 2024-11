Apple a mis en place une nouvelle sécurité sur iOS 18 qui fait automatiquement redémarrer les iPhone après trois jours d’inactivité. La police américaine s’est récemment agacée de ce comportement. Aujourd’hui, un peu plus de détails sont dévoilés.

Une nouvelle sécurité d’Apple pour les iPhone

Dans une vidéo de démonstration, la chercheuse en sécurité Jiska Classen a prouvé qu’un iPhone laissé inactif pendant 72 heures redémarre automatiquement. Aussi, Magnet Forensics, le fabricant de Graykey, un boîtier qui permet d’accéder aux données des iPhone verrouillés, a écrit un article à ce sujet.

See the latest iOS inactivity reboot in action! iOS 18 comes with improved anti-theft measures. Three days w/o unlock, the iPhone will reboot, preventing thieves from getting your data. (1/4) pic.twitter.com/H24Tfo1cSr — Jiska (@naehrdine) November 13, 2024

Après un redémarrage, il est plus difficile d’accéder à un iPhone à l’aide des outils utilisés par les forces de l’ordre et les personnes malveillantes. Il existe plusieurs états de déverrouillage pour un iPhone, et un iPhone dont l’écran affiche un code d’accès mais qui a été préalablement déverrouillé avec Face ID/Touch ID est plus facile à pirater.

Si l’iPhone était dans un état After First Unlock (AFU, après le premier déverrouillage), l’appareil revient à un état Before First Unlock (BFU, avant le premier déverrouillage) après le redémarrage. Et il se trouve qu’il est beaucoup plus compliqué d’accéder à un iPhone qui vient de redémarrer à cause d’un chiffrement important.

Avec iOS 18, les iPhone inactifs redémarraient tout seuls au bout de sept jours. Avec iOS 18.1, Apple a réduit le délai pour passer à trois jours.

Un accès plus difficile pour les forces de l’ordre

Apple n’a pas fourni de détails sur le redémarrage en cas d’inactivité et a gardé le silence sur l’ajout de cette fonctionnalité. Elle a été découverte lorsque les forces de l’ordre ont remarqué que les iPhone redémarraient spontanément après le lancement d’iOS 18. Ces mêmes forces de l’ordre ont assuré que les iPhone sous iOS 18.1 pouvaient ordonner à d’autres iPhone de redémarrer, mais il n’y a pas encore une preuve de ce point.

À date, les forces de l’ordre peuvent toujours utiliser des outils de force brute pour accéder aux données des iPhone sous iOS 18 ou une version ultérieure, mais l’accès doit désormais se faire avant le redémarrage de l’iPhone.