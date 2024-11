WeChat de l’éditeur Tencent a ajouté la prise en charge des Passkeys (clés d’accès) à son application iOS, permettant ainsi aux utilisateurs hors de Chine de se connecter en utilisant Face ID, Touch ID ou un code d’accès de l’appareil plutôt qu’un mot de passe traditionnel. Les Passkeys, introduits par Apple dans iOS 16, améliorent la sécurité des accès en réduisant les risques associés aux mots de passe, tels que le phishing et le vol d’identifiants. L’authentification se faisant sur le dispositif de l’utilisateur par des données biométriques ou un code, les mots de passe ne peuvent pas être compromis ou interceptés.

Pour activer les Passkeys, les utilisateurs de WeChat doivent disposer d’un iPhone ou d’un iPad sous iOS 16, du trousseau iCloud et de l’authentification à deux facteurs sur leur compte Apple. La fonctionnalité peut être activée dans les paramètres de compte et de sécurité de WeChat. Avec cette mise à jour, WeChat rejoint d’autres grandes plateformes comme Google, PayPal et TikTok qui prennent déjà en charge les Passkeys, même s’il faut bien noter que la fonctionnalité ne concerne que les seuls utilisateurs hors du territoire chinois.