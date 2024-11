La rumeur d’un téléviseur Apple refait son apparition, plus d’une décennie après les premières informations qui ont circulé à son sujet. Le constructeur cherche visiblement à tenter une nouvelle aventure.

Un téléviseur Apple en préparation ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple « évalue » en ce moment « l’idée de fabriquer un téléviseur de marque Apple ». Mais tout dépendra du succès des autres produits que la société doit lancer dans le foyer.

Apple a plusieurs produits en préparation concernant la maison connectée, dont un écran connecté qui devrait voir le jour dès mars 2025 selon les dernières informations en date. Ce produit sera accroché au mur. Si les ventes sont satisfaisantes, alors l’entreprise dirigée par Tim Cook envisagera de s’aventurer un peu plus sur le terrain et un téléviseur Apple pourrait faire partie des futurs produits.

Le projet semble encore à ses débuts, il faudra donc attendre probablement plusieurs années avant de le découvrir. Apple aura en tout cas de la concurrence, puisque des groupes comme Samsung, LG, Sony et d’autres sont déjà bien installés sur le marché des TV. De plus, plusieurs modèles sont déjà compatibles avec des fonctions d’Apple comme AirPlay, HomeKit, le service de streaming Apple TV+ et plus encore.

Reste à voir ce qu’Apple pourrait proposer avec son téléviseur. On imagine que ce sera un modèle haut de gamme avec une intégration des autres produits Apple. Mais est-ce que ça sera suffisant pour pousser les consommateurs à choisir ce modèle plutôt qu’un autre ?

Pour rappel, Steve Jobs avait déclaré à Walter Isaacson, son biographe, qu’il avait réussi à trouver la méthode pour réinventer la télévision. Mais un tel produit n’a jamais vu le jour. En 2010, Tim Cook, qui était le bras droit de Steve Jobs, a déclaré à la Goldman Sachs Technology & Internet Conference qu’Apple n’avait « pas d’intérêt pour le marché de la télévision ». 14 ans plus tard, il semblerait que la situation ait évolué pour celui qui est désormais aux commandes d’Apple.