Voilà qui est assez loin de la vision « inclusive » promue par Apple : Reuters a découvert des offres d’emploi particulièrement discriminatoires pour des postes d’assemblage d’iPhone en Inde, les documents de recrutement (provenant d’agences de recrutement travaillant pour Foxconn) indiquant que les candidats de sexe féminin devaient être célibataires et âgés de 18 à 32 ans. Après une enquête des autorités fédérales et d’État en Inde, ces annonces ont toutes été retirées, et ni Foxconn ni Apple n’ont fourni d’explications concernant ces critères très particuliers. Malgré les politiques publiquement anti-discrimination des deux entreprises, aucune n’a en effet daigné répondre aux demandes de renseignements sur la levée des restrictions imposées aux candidates mariées.

Suite à cet « incident », Foxconn a instamment demandé aux recruteurs de publier des offres de postes normalisées et non discriminatoires et d’éviter de mentionner le nom de Foxconn sur les futures annonces. Reuters rapporte que l’équipe RH (Ressources Humaines) de Foxconn a averti les agences de recrutement de ne pas parler à la presse et a même menacé de mettre fin au contrat si cette ligne rouge était franchie. Il parait très peu probable en revanche qu’Apple ait fait la moindre demande pour l’embauche de femmes uniquement célibataires et jeunes, l’initiative semblant provenir uniquement de Foxconn, sans doute pour des raisons de productivité. La direction de Foxconn aura peut-être jugé que les femmes jeunes sont plus productives sur les chaines d’assemblage et que les travailleuses célibataires étaient plus disponibles lors des moments d’intensification de la production, ayant moins de contraintes à l’extérieur. Simple supposition…