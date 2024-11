De plus en plus d’utilisateurs d’iPhone avec iOS 18 racontent ne pas être en mesure de modifier une photo et surtout de sauvegarder les modifications effectuées. Un message d’erreur s’affiche à l’écran. Cela semble surtout concerner les iPhone 16.

L’application Photos d’Apple, qui a été totalement revue avec iOS 18, propose aux utilisateurs de faire quelques modifications, notamment pour ajuster la luminosité, ajouter des filtres, faire un recadrage et plus encore. Mais encore faut-il pouvoir sauvegarder les modifications. Pour plusieurs personnes, l’erreur suivante apparaît : « Une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de cette photo. Veuillez réessayer plus tard ».

Le bug existe depuis iOS 18 et se veut toujours d’actualité sur iOS 18.1, ainsi que sur la bêta d’iOS 18.2. De plus de plus d’utilisateurs y font face, mais l’origine exacte du problème n’est pas encore connue. Certains se demandent si ce n’est pas en lien avec les Live Photos ou les photos iCloud. Chez certains utilisateurs, toutes les photos d’un jour donné sont bloquées, ce qui indique un problème au niveau de la capture ou de l’enregistrement des photos.

Apple serait au courant de ce bug. Il faut maintenant espérer qu’un correctif sera disponible avec une future mise à jour d’iOS 18. En attendant la mise à jour d’Apple, vous pouvez dupliquer la photo en photo statistique, faire vos modifications et la sauvegarde fonctionnera. Mais cette méthode retire les Live Photos et les filtres photographiques.