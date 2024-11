Sur le mois d’octobre, l’App Store d’Apple a connu une croissance notable et pour tout dire assez surprenante de ses revenus et des téléchargements, dépassant largement les tendances saisonnières habituelles. Si l’on en croit les données de Sensor Tower partagées par J.P. Morgan, les achats sur l’App Store ont vu leurs revenus progresser de 2,6 % d’un mois à l’autre, soit un rebond important par rapport à la baisse de 2,3 % enregistrée entre les mois d’août et septembre. Cette hausse d’octobre est aussi le double de la hausse moyenne de 1,1 % habituellement observée pour ce mois. Le chiffre d’affaires pour octobre a augmenté de 15 % sur un an, contre +14 % en septembre, ce qui confirme au passage les prévisions optimistes concernant le chiffre d’affaires des services d’Apple sur le premier trimestre (fiscal) 2025.

Les téléchargements sur octobre ont également dépassé les moyennes saisonnières, soit une hausse de 3 % d’un mois à l’autre en octobre (à comparer aux +2,4 % de moyenne sur le mois ). En glissement annuel, le nombre de téléchargement a augmenté de 7,5 %, contre 6,6 % en septembre. Entre-temps, le prix de vente moyen de l’App Store a fait preuve de résilience. Bien que l’ASP (Average Selling Point ou prix moyen de vente) ait légèrement diminué de 0,4 % en octobre, il s’est avéré là encore nettement meilleur que les 1,2 % de baisse constatée l’an dernier sur la même période. Sur une base annuelle, l’ASP a même augmenté de 7,3 %, ce qui indique probablement une amélioration/optimisation des méthodes de monétisation utilisées dans les apps.