L’année se termine doucement, et Apple Music nous sort ses meilleures playlists de l’année par genres musicaux ou artistes. En France, le service n’a pas fait les choses à moitié puisque 43 Playlists « Le Meilleur de 2024 » sont disponibles. Les premières Playlists sont apparues la semaine dernière, et hier ce sont pas moins de 15 nouvelles playlists qui sont apparues. Faire la liste complète de ces 43 Playlists serait sans doute inutile, mais vous pouvez retrouver les 15 qui ont été rajoutées récemment à cette adresse. Vous y trouverez entre autres Le Code : le meilleur de 2024, Hits français : le meilleur de 2024, Actus Pop : le meilleur de 2024, Actus Country : le meilleur de 2024, R&B Now : le meilleur de 2024, etc. Comme chaque année, Apple Music prévoit aussi de faire des choix « best of » dans des catégories comme l’artiste de l’année. Attendez-vous donc à de nouveaux ajouts de playlists plus tard cette semaine.

Ces Playlists sont accessibles via la zone de recherche dans l’App ainsi qu’avec l’onglet Nouveautés (dans la barre de manu à gauche sur la version macOS de l’app). Et bien évidemment, toutes ces playlists sont également disponibles sur iPhone, iPad et Mac.