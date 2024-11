Le refurb store d’Apple propose désormais à la vente l’iPad 10 reconditionné. La tablette reconditionnée arrive un peu plus de deux ans après son lancement. En effet, Apple l’a commercialisée en octobre 2022.

Pour le moment, l’iPad 10 reconditionné concerne le refurb d’Apple aux États-Unis, mais les autres pays suivront d’ici quelques jours ou quelques semaines selon les cas. Le modèle de base avec 64 Go d’espace de stockage est disponible au prix de 299 dollars au lieu de 349 dollars pour le modèle neuf. Cela représente une remise de 14%. Il y a également un modèle avec 256 Go de stockage au prix de 419 dollars au lieu de 499 dollars neuf. Ici, la remise est de 16%.

Chaque boîte contient un iPad 10, un câble USB-C de 1 mètre pour la charge et un adaptateur secteur de 20 W. Voici également des points mis en avant par Apple :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat Apple Care

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

À voir maintenant ce que propose Apple pour la France. Si l’on part du principe que la remise sera similaire à celle des États-Unis, le modèle reconditionné de 64 Go devrait coûter autour de 349 euros (409 euros neuf) et celui de 256 Go devrait être autour de 489 euros (579 euros neuf).