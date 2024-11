La saison 1 de la série Your Friends & Neighbors n’a même pas encore commencé qu’Apple TV+ annonce déjà avoir donné son feu vert pour une deuxième saison. C’est aussi l’occasion d’avoir la date de la sortie pour les premiers épisodes.

Après avoir été licencié en disgrâce, Andrew « Coop » Cooper (Jon Hamm), un gestionnaire de fonds spéculatifs toujours aux prises avec son récent divorce, se résout à voler dans les maisons de ses voisins dans le très aisé Vestment Village, pour découvrir que les secrets et les affaires cachés derrière ces riches façades pourraient être plus dangereux qu’il ne l’aurait jamais imaginé.

Outre Jon Hamm, la série compte également Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt et Donovan Colan.

« Cela fait des années que j’ai cette série en tête, et la réaliser a été un rêve devenu réalité », a déclaré le créateur et producteur exécutif Jonathan Tropper. « Ce fut un véritable plaisir de travailler avec Jon Hamm, Connie Tavel et Craig Gillespie pour lui donner vie. Le soutien de tout le monde chez Apple a été phénoménal, et le fait qu’ils aient commandé une deuxième saison avant même que nous ayons diffusé la première est une validation incroyable et un hommage au travail de ce casting exceptionnel, ainsi qu’à l’équipe, aux scénaristes, aux réalisateurs et aux producteurs qui ont travaillé si dur pour faire de cette série ce qu’elle est. Nous avons hâte que tout le monde la voie ».

La série Your Friends & Neighbors débutera le 11 avril 2025 sur Apple TV+. Il y aura deux épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Il y aura neuf épisodes pour la première saison. Concernant la deuxième, rien n’est dévoilé en l’état.