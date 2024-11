Le film Wolfs 2 avec George Clooney et Brad Pitt est annulé, le réalisateur Jon Watts indique ne plus avoir confiance en Apple. Le problème vient du premier film.

Wolfs, qui a été le film le plus regardé de tous les temps sur Apple TV+, devait au départ sortir au cinéma et avoir une disponibilité importante, comme c’est le cas pour les gros films. Apple, qui a produit le film, avait d’ailleurs annoncé publiquement une sortie étendue au cinéma dans le monde. Mais peu de temps avant la sortie, le groupe a finalement annoncé que la sortie serait limitée à quelques cinémas aux États-Unis et que le film sortira dans la foulée en streaming sur Apple TV+. Le fabricant d’iPhone avait également annoncé qu’une suite était en préparation, toujours avec Jon Watts.

Aujourd’hui, dans une interview, Jon Watts annonce que Wolfs 2 ne verra pas le jour parce qu’il n’a plus confiance en Apple. Le problème ? Cette histoire de sortie en streaming au lieu d’une vraie sortie au cinéma, alors que c’était le plan au départ. Le réalisateur, qui s’est notamment occupé des trois films Spider-Man avec Tom Holland, déclare à Deadline :

J’ai montré à Apple le montage final de Wolfs au début de l’année. Ils ont été extrêmement enthousiastes et m’ont immédiatement demandé de commencer à écrire une suite. Mais leur changement de dernière minute, d’une sortie en salles à une sortie en streaming, a été une surprise totale et s’est fait sans aucune explication ni discussion. Je n’en ai été informé que moins d’une semaine avant qu’ils ne l’annoncent au monde entier. J’ai été complètement choqué et je leur ai demandé de ne pas inclure l’information que j’écrivais une suite. Ils ont ignoré ma demande et l’ont quand même annoncé dans leur communiqué de presse, apparemment pour donner une tournure positive à leur pivot de streaming. J’ai donc tranquillement rendu l’argent qu’ils m’avaient donné pour la suite.

Je ne voulais pas en parler parce que j’étais fier du film et que je ne voulais pas générer une presse négative inutile. J’ai adoré travailler avec Brad et George (ainsi qu’avec Amy, Austin, Poorna et Zlatko) et je le referais volontiers. Mais la vérité est qu’Apple n’a pas annulé la suite de Wolfs, c’est moi qui l’ai fait, parce que je ne leur faisais plus confiance en tant que partenaire créatif.