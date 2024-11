L’application myCanal sur iPhone et iPad ajoute le support de la 4K HDR, comme l’annonce Canal+. Cela va permettre de mieux profiter des programmes.

Canal+ indique à Numerama que l’application myCanal propose la 4K et le HDR sur le replay et la vidéo à la demande. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont aussi le droit au Dolby Vision et au Dolby Atmos. Il se trouve que ces éléments sont une réalité depuis septembre, mais le groupe n’avait pas encore communiqué publiquement à ce sujet. C’est fait désormais.

Qu’en est-il des chaînes en direct ? Certaines chaînes restent en 4K SDR, comme Canal+ UHD, Canal+ Box Office UHD et Évènement 4K. Mais d’autres sont en 4K HDR, dont Canal+ UHD HDR. De plus, certains contenus seront diffusés en HDR, dont tous les matchs du Top 14 diffusés le dimanche soir, tous les matchs de Premier League diffusés en UHD, tous les matchs de Champions League avec un club français jouant à domicile et les grands prix de Formule 1 lors de la prochaine saison en mars 2025.

Canal+ ajoute son intention d’activer le profil Dolby Vision 8.1 et le Dolby Atmos sur ses chaînes en direct début 2025, sans date précise pour le moment.

Comment activer la 4K HDR sur l’application myCanal sur iPhone et iPad

Rendez-vous dans l’onglet « En plus » en bas à droite de l’application puis naviguez dans « Réglages ». En bas, il y a une section « Réglages vidéos » et la mention HDR. Appuyez dessus et choisissez l’option « Activé » (ou « Auto ») dans la liste.

Si vous voulez également profiter de la 4K lorsque vous n’êtes pas connecté en Wi-Fi, il faut choisir la qualité vidéo « Maximale ». Cela consomme environ 1,1 Go par heure. D’autre part, si vous utilisez le mode d’économie d’énergie d’iOS, le HDR se coupe et un bandeau s’affiche à l’écran, indiquant que votre appareil n’est pas compatible. Canal+ fait savoir que ce bug va être corrigé.