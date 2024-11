Depuis 2006, Apple collabore avec la marque (RED) pour soutenir le Fonds mondial dans la lutte contre les maladies telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Apple a ainsi offert des options (PRODUCT)ROUGE pour divers appareils (avec bien sûr des coloris rouge vif), mais ces initiatives ont connu un déclin notable ces dernières années. Actuellement, le seul produit de nouvelle génération (PRODUCT)ROUGE proposé par Apple est est l’iPhone SE 3, un modèle qui devrait être abandonné en mars. Au-delà, la gamme (PRODUCT)RED se limite désormais aux coques d’iPhone 14 et à quelques anciennes.

Apple n’a pas commercialisé de versions (PRODUCT)ROUGE de ses modèles d’iPhone 15 ou 16, et l’option (PRODUCT)RED n’est pas disponible pour l’Apple Watch série 10 tandis que la version aluminium (PRODUCT)ROUGE de l’Apple Watch Series 9 et de son bracelet sport assorti ont également été abandonnés. Même les nouveaux produits Beats en coloris rouge utilisent une teinte différente (comme le rouge Statement et le rouge transparent), et ne rentrent donc pas dans les codes de la marque (PRODUCT)RED. On ne sait pas si Apple est en train de se retirer progressivement de son partenariat avec (PRODUCT)RED, mais le fil qui relie les deux entités est tout cas terriblement ténu.