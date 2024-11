Ce 28 novembre est l’occasion de célébrer Thanksgiving aux États-Unis et Tim Cook en profite pour remercier les employés d’Apple dans un message posté sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs des produits Apple ont également le droit à une mention.

Sur X (ex-Twitter), Tim Cook écrit :

Thanksgiving is about giving thanks for each other with the hope for health and prosperity. This year I'm giving thanks for the many possibilities ahead and the people in my life—including our team at Apple, our users, and all those dedicated to making the world a better place.

— Tim Cook (@tim_cook) November 28, 2024