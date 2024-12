Apple profite de sa campagne Shot on iPhone pour mettre en avant Wallace et Gromit. Le duo apparaît sur le siège social d’Apple au Royaume-Uni, qui se situe à la Battersea Power Station à Londres.

Wallace et Gromit au siège d’Apple au Royaume-Un

De 17 heures à 22h30, et tous les jours jusqu’à la veille du Nouvel An, deux sapins de Noël illumineront les deux tours de la façade de la Battersea Power Station qui fait face à la rivière. Les visiteurs verront Wallace et Gromit décorer les arbres géants, malgré l’intervention de l’espiègle pingouin Feathers McGraw. Aardman suit les traces de David Hockney, qui a créé l’année dernière Bigger Christmas Trees, dessiné sur iPad Pro.

Aardman, le studio d’animation créateur de Wallace et Gromit, a utilisé l’iPhone 16 Pro Max pour créer une courte animation transformant les cheminées de 101 mètres de haut qui s’élèvent au-dessus de la Tamise. L’iPhone 16 Pro Max a été monté sur des têtes motorisées pour capturer deux angles des sapins de Noël, en filmant un total de 6 000 images. Huit iPhone 16 Pro Max ont utilisé le téléobjectif 5x pour prendre des images en ProRAW, qui ont ensuite été assemblées image par image pour produire une vidéo en 6K.

« Wallace et Gromit forment un duo très apprécié et emblématique, et nous sommes ravis qu’ils illuminent la Battersea Power Station pour les Londoniens cette année », a déclaré Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple. « C’est formidable de voir les compétences et l’ingéniosité d’Aardman, et la façon dont ils ont utilisé l’iPhone le plus avancé que nous ayons jamais fabriqué pour produire quelque chose d’aussi joyeux ».

Thank you to the brilliant Aardman for creating this amazing Wallace & Gromit animation on London’s Battersea Power Station! The stop-motion animation was #ShotOniPhone and will surely get people into the holiday spirit. pic.twitter.com/VC6hTN2WEi — Tim Cook (@tim_cook) December 1, 2024

« Ce projet a été un rêve à réaliser – une fusion cinématographique de la technologie et de l’art », a déclaré Gavin Strange, réalisateur chez Aardman et responsable de la conception graphique. « Tourner des animations en stop-motion sur l’iPhone 16 Pro Max avec le légendaire Wallace et Gromit, puis les projeter sur l’emblématique Battersea Power Station, rend ce projet unique à bien des égards. J’espère qu’à Noël, tout le monde se sentira inspiré pour réaliser ses propres chefs-d’œuvre en stop-motion avec l’iPhone, et je suis enthousiaste et fier de ce que nous avons tous créé ».

Battersea Power Station est le siège social britannique d’Apple depuis 2023.