Les AirPods Pro 2 proposent trois nouveautés pour l’aide auditive. Cela inclut le test d’audition, la réduction des sons forts et la fonction d’appareil auditif. Les deux premières nouveautés sont disponibles en France avec iOS 18.2, mais la troisième n’est pas encore là.

Sumbul Desai, la vice-présidente chargée de la santé chez Apple, a déclaré aux Échos espérer pouvoir « bientôt » rendre les AirPods Pro 2 compatibles en France, et sans ordonnance, comme appareils auditifs. « Nous poursuivons les discussions avec le gouvernement et les autorités sanitaires », a-t-elle fait savoir sans en dire plus.

Elle a un discours similaire auprès de Vanity Fair. « [La fonction d’appareil auditif], pour des raisons réglementaires, n’est pas encore disponible en France, où les aides auditives ne sont pas en vente libre, mais nous travaillons de concert avec les autorités sur ce sujet ». La nouveauté est déjà active dans plusieurs dizaines de pays.

Voici le détail des trois fonctionnalités :