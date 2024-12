Un nouveau pays a le droit à Apple Pay : il s’agit de l’Uruguay. Les Uruguayens ont dû patienter un long moment avant de profiter du service de paiement sans contact, étant donné qu’il a été lancé il y a 10 ans. Citons aussi le Paraguay qui peut en profiter depuis quelques semaines.

Sans surprise, l’utilisation d’Apple Pay dans les deux pays d’Amérique du Sud identique à celle des autres régions. Il est possible de payer avec son iPhone dans une boutique physique, sur Internet ou dans les applications. L’Apple Watch peut aussi permettre de payer dans une boutique. Pour l’iPad et le Mac, l’usage se fait dans les applications ou sur le Web en passant par Safari.

It's not an iOS beta but Apple Pay is coming to Uruguay pic.twitter.com/Eff06Tmyhq

— Aaron (@aaronp613) December 2, 2024