Ce qui au départ s’apparentait à une simple demande d’investissements est en train de tourner à la martingale (pour l’Indonésie s’entend…) : après plusieurs semaines de palabres, Apple aurait fini par proposer au gouvernement indonésien un milliard de dollars d’investissement pour débloquer les ventes d’iPhone 16 dans le pays (conditionnées à un certain niveau d’investissement local), soit 100 fois plus que la première proposition de 10 millions de dollars ! Comme on peut s’en douter, cette offre a été acceptée, mais ne constituerait qu’une « première phase » selon le ministre de l’investissement Rosan Roeslani.

Ce montant est certes énorme en soi, il faut tout de même savoir qu’Apple a déjà investi 15 milliards de dollars au Vietnam pour ses nouveaux sites de production ! A terme, le gouvernement indonésien voudrait qu’Apple investisse dans le pays encore plus qu’au Vietnam, un investissement pharaonique qui pourrait se traduire dans un premier temps par la construction d’une nouvelle usine.

Pour Apple, il n’y a sans doute même pas à hésiter malgré les efforts demandés : l’Indonésie représente en effet près de 300 millions de personnes, un marché gigantesque qui peut aussi être une opportunité supplémentaire de se défaire de l’emprise de la supply chain chinoise. Cela vaut bien quelques milliards…