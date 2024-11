L’Indonésie a récemment décidé de bannir les ventes d’iPhone 16, estimant qu’Apple n’avait pas respecté son contrat concernant l’investissement dans le pays. Il se trouve que le pays d’Asie a également banni les ventes des smartphones Pixel de Google.

Au vu de la situation, Apple a fait une offre de 10 millions de dollars pour investir en Indonésie en ce qui concerne les opérations de fabrication locales. L’investissement permettrait d’établir une usine à Bandung, près de Jakarta, où Apple s’associerait à ses fournisseurs pour produire des accessoires et des composants pour les appareils de la marque. La proposition a été soumise au ministère indonésien de l’Industrie pour examen.

L’interdiction des ventes d’iPhone 16 dans le pays a eu lieu à la fin octobre. Apple avait promis d’investir l’équivalent de 109 millions de dollars, mais la société n’a versé « que » 95 millions de dollars. Il reste donc 14 millions de dollars.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du projet de l’entreprise de créer des « Apple Academies » en Indonésie. De plus, le patron d’Apple, Tim Cook, s’est récemment rendu dans le pays et a évoqué l’ouverture d’usines de fabrication locales. De telles installations constitueraient un atout important pour l’économie du pays et la mettraient en concurrence avec les industries chinoise et indienne. À cela s’ajoute le fait que le gouvernement indonésien exige que les entreprises étrangères respectent un taux de contenu local de 40% pour exercer leurs activités dans le pays.