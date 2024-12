Apple annonce avoir choisi Hysterical, le podcast de Dan Taberski, comme meilleur programme de l’année 2024. Il succède ainsi au podcast Wiser Than Me de Julia Louis-Dreyfus qui avait remporté la récompense en 2023.

Hysterical a fait ses débuts sur Apple Podcasts en juillet 2024 et s’est rapidement hissé à la première place du classement des meilleurs programmes (aux États-Unis du moins). Depuis, les fans continuent d’écouter et de recommander le podcast, et Hysterical a terminé l’année à la 9e place des nouveaux programmes les plus populaires de l’année.

Le podcast en sept parties, produit par Wondery et Pineapple Street Studios d’Audacy, enquête sur une maladie mystérieuse qui se propage parmi un groupe de lycéennes dans le nord de l’État de New York.

« Dan Taberski a toujours été à l’avant-garde des podcasts documentaires et, avec Hysterical, il est au sommet de son art. Il s’inscrit dans l’air du temps avec un humour, une perspicacité et une légèreté qui ont toujours séduit les auditeurs », a déclaré Jenna Weiss-Berman, vice-présidente exécutive d’Audacy pour les podcasts. « Nous sommes très reconnaissants à Apple Podcasts pour le travail accompli afin de mettre en valeur la voix de Dan et de continuer à faire progresser ce genre ».

Vous pouvez écouter le podcast en cliquant ici. Pour rappel, Apple a récemment dévoilé la liste des podcasts les plus populaires en 2024.