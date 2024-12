Apple a cessé de signer iOS 18.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version en particulier, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

Apple a proposé iOS 18.1 le 28 octobre dernier. Il s’agissait de la première mise à jour « majeure » d’iOS 18. La principale nouveauté a été le support d’Apple Intelligence, sauf dans les pays de l’Union européenne. Il y a également eu la possibilité d’enregistrer des appels téléphoniques ou des appels FaceTime audio en temps réel, de prendre des photos et vidéos spatiales sur les iPhone 15 Pro, du nouveau pour les AirPods et plus encore. Apple en a également profité pour boucher 28 failles de sécurité.

La seule version signée à ce jour iOS 18.1.1. Il s’agit de la dernière mise à jour en date qui a vu le jour le 19 novembre. Cette version n’a pas ajouté de nouveautés, mais a bouché deux failles de sécurité déjà exploitées par des hackers.

La prochaine mise à jour sera iOS 18.2. Apple a déjà dit que la version finale arrivera en décembre, sans pour autant communiquer une date précise. Plusieurs indices suggèrent que ce sera le 9 décembre. La release candidate devrait d’ailleurs être disponible cette semaine sur iPhone et iPad pour les développeurs et testeurs publics.