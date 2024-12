C’est peu dire que la Touch Bar, introduite avec grand fracas par Apple sur les modèles MacBook Pro de 2016, n’a pas vraiment fait l’unanimité. Cette dernière remplaçait pourtant la rangée de touches de fonction par un écran tactile dynamique et spécifique aux applications… dont très peu d’utilisateurs se servaient au quotidien. Ce manque de popularité conduira au retrait progressif de la Touch Bar : le dernier MacBook Pro équipé de la Touch Bar sera finalement retiré en 2023. Il n’en reste pas moins que la Touch Bar avait aussi ses adeptes, et que ces derniers ont désormais une alternative avec la Flexbar, un accessoire certes moins intégré, qui peut se connecter aux Mac, iPad, iPhone ou PC via le port USB-C. Dans le détail, la Flexbar reproduit à l’identique l’interface adaptative de la Touch Bar tout en élargissant les capacités de la barre tactile d’Apple.



La Flexbar est équipée d’un écran OLED 2K de 10 pouces,et affiche des raccourcis préinstallés pour les applications les plus populaires comme Photoshop, la suite Office de Microsoft ou bien encore AutoCAD. L’accessoire prend aussi en charge des macros, des API tierces et même des espaces de travail personnalisables, soit des fonctions dont ne disposait pas la Touch Bar originale. Développée par la société hongkongaise ENIAC, la Flexbar est pour l’instant au stade du projet Kickstarter, l’accessoire étant proposé au prix de 120 dollars pour les « bakers » (contributeurs). La date de livraison est pour l’instant fixée au mois de février 2025, mais il faut garder à l’esprit que les délais de disponibilité changent souvent pour les produits en financement participatif. Quant à la disponibilité en France (lorsque l’accessoire sera disponible), c’est encore un autre mystère…