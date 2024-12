Bon, on ne reviendra pas sur le fait que Canalys mélange un peu les pommes et les pires en mettant dans le même tableau des bracelets connectés à 20 dollars/euros avec des montres multi-capteurs à plusieurs centaines de dollars/euros, mais au final, cela rend la domination d’Apple sur le marché du « wearable » encore plus éclatante. Ainsi, sur le troisième trimestre 2024, Canalys nous indique que l’Apple Watch occupe 40% du marché en valeur (donc en dollars ), très loin devant Samsung (14%), Garmin et Huawei (12% chacun). Le marché du wearable a progressé de 3% en volume sur le Q3 à 52.9 million d’unités, et Canalys nous apprend qu’en volume Xiaomi est pratiquement à égalité avec Apple (ce qui encore une fois n’a pas vraiment de sens étant donné les différences de produits et de gammes).

Pour rappel, Apple commercialise des montres connectées dont les tarifs varient en France de 249 à presque 1000 euros, sans même parler des bracelets qui peuvent aussi atteindre des montants très importants (les bracelets Hermès par exemple). Plus étonnant sans doute est la persistance de cette domination du marché en valeur, qui semble ne jamais souffrir des initiatives de Garmin, Google ou Samsung, pourtant au taquet pour proposer des toquantes connectées toujours plus innovantes.