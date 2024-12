Apple vient de publier la toute première image de la seconde saison de Surface (voir ci-dessous), un thriller psychologique avec l’actrice Gugu Mbatha-Raw en vedette. On en sait plus aussi sur l’intrigue de ce second volet (à ne pas lire si l’on veut éviter les spoils) : Sophie (Gugu Mbatha-Raw) rejoint sa ville natale de Londres, sans abandonner pour autant sa « quête de vérité » malgré son amnésie persistante. Notre héroïne va devoir infiltrer l’élite londonienne avant de se découvrir un lien possible avec une riche héritière. « Tout bascule alors lorsqu’un journaliste la contacte de manière inattendue, révélant qu’ils enquêtaient ensemble sur un scandale choquant impliquant les personnes dangereuses qu’elle côtoie désormais. »

Outre Gugu Mbatha-Raw, le casting de la série est composée d’Oliver Jackson-Cohen et Millie Brady (déjà présents dans la première saison), Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson et Freida Pinto. Surface est une production Apple Studios et Hello Sunshine, l’actrice Reese Witherspoon est productrice exécutive, et la direction ainsi que scénario sont assurés par Veronica West. Ed Lilly, Jon East, Lynsey Miller et Alrick Riley figurent parmi les réalisateurs des 8 épisodes de cette seconde saison.

La saison 2 en huit épisodes sera diffusée à partir du vendredi 21 février 2025, un épisode étant diffusé chaque semaine. La série au complet sera disponible sur Apple TV+ le 11 avril 2025.