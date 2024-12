La rentrée 2025 s’annonce chargée. Apple TV+ vient d’annoncer la date de sortie de Berlin ER (initialement KRANK Berlin avant un changement de titre), une série médicale allemande en huit épisodes co-créé par Samuel Jefferson (un ancien médecin urgentiste devenu scénariste) et Viktor Jakovleski. La série sera donc disponible sur le service de streaming d’Apple le mercredi 26 février 2025, à hauteur d’un épisode chaque mercredi. A noter que Berlin ER est la toute première série Apple TV+ en langue allemande. Le casting est vierge de grosses stars, mais l’on devrait évidemment savoir que ce n’est pas cela qui garantit la haute teneur artistique d’un projet de série. Le cast de Berlin ER comprend donc Haley Louise Jones (Dear Child, Paradise) et Slavko Popadić (Crooks), aux côtés d’un casting comprenant Şafak Şengül (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush), Aram Tafreshian (Dogs of Berlin), Samirah Breuer (The Gryphon), Bernhard Schütz (Barbares), Peter Lohmeyer (I Don’t Work Here) et Benjamin Radjaipour (No Hard Feelings).

Le pitch de la série : « Gérer un service d’urgence chaotique dans l’hôpital le plus difficile et le plus surpeuplé de Berlin n’est pas une mince affaire pour la jeune Dr Parker, qui cherche un nouveau départ dans la grande ville après l’implosion de sa vie privée à Munich. Lorsqu’elle tente de mettre en œuvre les réformes nécessaires, elle se heurte à la résistance du personnel hospitalier, sous-payé, mal équipé et chroniquement fatigué, qui ne survit que grâce à une indispensable dose d’humour noir. Mais face à un système de santé de plus en plus impitoyable, l’équipe meurtrie doit mettre de côté ses différences et se serrer les coudes pour sauver des vies. »