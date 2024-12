Studio Drive est une initiative de la société française Polysoft qui permet d’augmenter la capacité de stockage de son Mac Studio sans payer le prix fort demandé par Apple. Ce sera disponible dès janvier 2025.

Studio Drive, des SSD moins chers qu’Apple

Avec Studio Drive, on retrouve des modules de stockage de 2, 4 et 8 To pour le Mac Studio avec des prix respectifs de 399 euros, 799 euros et 1 099 euros. En comparaison, Apple demande 460 euros pour passer sur 2 To de stockage, 1 150 euros pour 4 To et 2 530 euros pour 8 To. Comme nous pouvons le voir, la différence pour 2 To entre la solution de Polysoft et Apple n’est pas énorme. En revanche, il y a une réduction de 55% pour la variante de 8 To, soit un tarif divisé par deux. Pour 2 To, c’est 31% de réduction.

Contrairement aux SSD traditionnels dans les PC, les modules de stockage d’Apple nécessitent une ingénierie spécialisée car le contrôleur de stockage est intégré dans les puces M1 et M2 au lieu de faire partie du module amovible.

Pour développer des modules compatibles, Polysoft a procédé à une rétro-ingénierie approfondie, sacrifiant un module Apple original pour une analyse détaillée. L’entreprise a retiré tous les petits composants un par un à l’aide d’une station laser, les a répertoriés et a mesuré leurs caractéristiques, puis a scanné chaque couche à l’aide d’un scanner à plat. À partir de ce travail, le groupe a ensuite réalisé ses propres schémas et a conçu différentes cartes, en utilisant les mêmes puces NAND TCL de Kioxia et Hynix que les modules originaux d’Apple, afin de garantir la compatibilité et les performances.

D’autre part, on retrouve une fonctionnalité qui a pour nom RIROP (Rossmann Is Right Overvoltage Protection) et qui vient prévenir la perte de données en cas de défaillance potentielle du régulateur de tension. C’est un problème que l’entreprise dit avoir rencontré lors de la réparation de certains modèles de MacBook Pro.

Très rapides, comme les modules d’Apple

Polysoft indique qu’elle fournira des instructions d’installation détaillées pour ceux qui souhaitant mettre à niveau leur Mac Studio, y compris les étapes nécessaires pour initialiser correctement les nouveaux modules de stockage avec le système de sécurité d’Apple. Plus de détails sont à retrouver sur leur page Kickstarter.

La vidéo ci-dessous montre également la procédure d’installation, ainsi qu’un test de vitesse. C’est très rapide avec 7,4 Go/s en vitesse d’écriture et 5,8 Go en vitesse de lecture (avec 8 To de stockage).

Qu’en est-il du Mac mini M4 ? Comme nous l’avons déjà vu, lui aussi dispose de modules de stockage amovibles. Il n’est toutefois pas possible d’utiliser les mêmes modules que ceux du Mac Studio. Mais Polysoft fait le nécessaire en coulisses pour supporter le Mac mini M4. Ce sera pour plus tard.