L’excellente série de comédie Shrinking gagne un galon supplémentaire. La cérémonie de récompenses des AFI Awards 2024 a en effet décidé de placer la série des créateurs de Ted Lasso dans la liste des meilleurs programmes TV de cette année 2024 ! La concurrence sera extrêmement rude puisque l’on trouve dans cette même liste Abbot Elementary, The Bear, A Man on the Inside, Mr & Mrs Smith, Nobody Want This, The Penguin, Shogun et True Detective : Night Country. Une seconde liste de nominés concerne cette fois les meilleurs longs métrages de l’année, liste dans laquelle on ne trouve aucune production Apple TV+.

Le jury de cette cérémonie est particulièrement fourni et « qualitatif » cette année, et comprend des artistes tels que « Sterlin Harjo, Gale Anne Hurd, Charles Melton, Da’Vine Joy Randolph et Jane Seymour ; des universitaires comme Mark Harris, Leonard Maltin et d’autres provenant de l’Université de Syracuse, de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de Californie à Santa Cruz ; des membres du conseil d’administration de l’AFI ; ainsi que des critiques tels qu’Ann Hornaday, Mary McNamara, Janet Maslin, Peter Travers et d’autres issus de The New Yorker, NPR, TV Guide et plus encore. »



Pour rappel, Shrinking « suit un psychologue en deuil (Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles de la thérapie et à dire à ses patients tout ce qu’il pense vraiment. Passant outre sa formation et son éthique, il se voit initier des changements énormes et tumultueux dans la vie de tout le monde… Y compris dans la sienne ». Outre Jason Segel, le casting comprend l’acteur vedette Harrison Ford ainsi que Jessica Williams). Le scénario est écrit par Bill Lawrence, Jason Segel, Brett Goldstein, Brian Gallivan. Les deux premières saisons de Shrinking sont disponibles dans le service Apple TV+.