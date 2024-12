Apple a profité de la Comic Con Experience de 2024 (CCXP24) au Brésil pour diffuser la bande-annonce de la saison 2 de Severance, après des teasers il y a quelques semaines. La série réalisée et produite par Ben Stiller sera de retour en streaming à partir du 17 janvier 2025 sur Apple TV+.

Dans Severance, Mark Scout (joué par Adam Scott) dirige une équipe de Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement, qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d’un mystère qui l’oblige à se confronter à la véritable nature de son travail… et de lui-même. Dans la deuxième saison, Mark et ses amis découvrent les conséquences désastreuses de l’utilisation de la barrière de séparation, ce qui les conduit encore plus loin sur le chemin du malheur.

La deuxième saison réunit Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette et accueille Sarah Bock.

Severance aura le droit à 10 épisodes au total pour sa saison 2. Le premier épisode sera disponible le 17 janvier 2025. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 21 mars. Et bien sûr, la première saison est disponible en intégralité sur Apple TV+.